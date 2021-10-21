مرشحة عن ذي قار: اصوات ناخبينا تعرضت للسرقة لصالح جهة متنفذة

اكدت المرشحة عن محافظة ذي قار هدى ثامر السعيدي، الخميس، أن أصوات ناخبينا تعرضت للسرقة لصالح جهة سياسية متنفذة، فيما حملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي.

وقال السعيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مرشحة خاسرة أصبحت فائزة بسبب النفوذ والتزوير”، مشيرة إلى أن “الأمر يؤكد التخبط والأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها مفوضية الانتخابات”.

وأضافت أن “النتائج الاولية التي افصحت عنها مفوضية الانتخابات تؤكد فوزي بفارق كبير عن منافستي التي تنتمي لإحدى الكتل السياسية”.

وأشارت السعدي إلى أن “هناك سرقة واضحة بأصوات ناخبينا بسبب التخبط والأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها مفوضية الانتخابات”.

وكان النائب الفائز علي تركي الجمالي شكك في وقت سابق، بنزاهة الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي ، مشيرا الى ان ان هناك اتهام بتزوير إرادة الناخب لصالح الإمارات