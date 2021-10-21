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بيارق الخير: التظاهرات ستتصاعد اذا استمرت المفوضية على نفس النتائج


رأى الأمين العام لحزب بيارق الخير، محمد الخالدي، الخميس، ان الجهاز البايومتري والمال السياسي وقوة السلاح ابرز نقاط تزوير الانتخابات، مرجحا تصاعد التظاهرات اذا استمرت المفوضية على نفس النتائج.

وقال الخالدي في حوار، ان “الجهاز البايومتري والمال السياسي وقوة السلاح ابرز نقاط تزوير الانتخابات”، مبينا ان “قسم من شارك بالانتخابات اما بالقوة او بالمال للتصويت لجهات معينة”.

وأضاف ان “اغلب المقاطعين لم يثقوا بالعملية الانتخابية، وكثير من المراكز الانتخابية كانت خالية من الناخبين”، مشيرا الى ان “الحكومة غير مسيطرة على المال السياسي الفاسد”.

وأشار الخالدي الى أنه “اذا استمرت المفوضية بهذه النتائج فالشارع سيخرج بتظاهرات كبيرة”، مستبعدا “تشكيل حكومة جديدة في ظل انتخابات مزورة”.

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