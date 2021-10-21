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حقوق: هناك مؤشرات كثيرة على تدخل الكاظمي في ملف الانتخابات


انتقد القيادي في حركة حقوق، عباس العرداوي، الخميس، دور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قضية الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي، لافتا الى ان هناك مؤشرات كثيرة على تدخل الكاظمي في ملف الانتخابات.

وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك مؤشرات كثيرة على تدخل الكاظمي في ملف الانتخابات، كما ان نشره للمدرعات والعجلات العسكرية في الشوارع ماهي الا محاولة لتشويه صورة الاستقرار والسلم الاهلي”.

واضاف ان “المؤشرات المذكورة تمثل رسائل بعثتها الحكومة للخارج بأن هناك من يسعى في العراق الى توتير الاوضاع وايصال صورة سلبية عن العراق، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة لان نشرها للقطعات العسكرية يعد خطأ كبير”.

وأوضح العرداوي، ان “الكاظمي تعهد باجراء الانتخابات في اجواء امنة، حيث شددت المرجعية الدينية على ذلك، الا ان الوضع لم يكن كذلك اذ لم يكن هناك اي استقرار انتخابي او امني، خصوصا ان الاف الشكاوى قد تم تسجيلها بشأن عملية الاقتراع

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