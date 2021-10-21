سياسيون: مفوضية الانتخابات تتحمل نتائج الازمات السياسية الراهنة

حملت اطراف سياسية، الخميس، مفوضية الانتخابات نتائج الازمات السياسية التي سيعيشها العراق، مؤكدة ان المفوضية ارتكبت اخطاء كبيرة خلال عملية العد والفرز لاصوات الناخبين، مايجعلها مسؤولة عن تأزم الوضع السياسية.

وقال عضو تحالف الفتح محمد مهدي لـ /المعلومة/، ان “الاجهزة الاكترونية للمفوضية لم تكن دقيقة وارتكبت الكثير من الاخطاء، في وقت تواصل فيه هذه الجهة تجاهل الحلول للاشكالات الحاصلة، مايضعها امام مسؤولية لما ستؤول اليه الاوضاع الراهنة”.

من جانب اخر، بين عضو مجلس النواب المنحل ستار الجابري لـ /المعلومة/، ان “التزوير الحاصل في نتائج الاقتراع وتداعياته تتحمل مسؤوليته مفوضية الانتخابات، خصوصا ان العراق يعيش احتجاجات جراء التخبط في اداء المفوضية خلال عملية الاقتراع واحتساب الاصوات”.

الى ذلك، حمل عضو حركة حقوق صباح العرداوي، مفوضية الانتخابات مسؤولية التغيير في نتائج الاقتراع، خصوصا ان هناك ادلة تتعلق باشرطة صناديق الاقتراع والتي جاءت بنتائج مغايرة لما تم الاعلان عنه من قبل المفوضية