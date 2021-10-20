النجباء: جمهور الكتل السياسية هو من نزل للشوارع

اعتبر المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري، الأربعاء، أن جمهور الكتل السياسية هو من نزل للشوارع، مؤكداً أن نتائج الانتخابات لم تكن متوقعة بهذا المستوى، فيما اشار الى أن قضية "حل الحشد" غير منطقية وغير مطروحة.

وقال الشمري في حديث لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "هناك اشكالات على عمل مفوضية الانتخابات والخلل المسؤول عنه المفوضية

هو اغلب المراكز طلبت من ممثلي الكيانات المغادرة اثناء العد والفرز اليدوي".

وأضاف "سجلنا الكثير من المخالفات على عمل المفوضية منها الاختيار المركزي لصناديق الاقتراع للعد اليدوي واعلان نتائج الاولية قبل انتهاء الفرز، كما أن الحشد الشعبي لم يشملوا بالتصويت الخاص"، مؤكداً أن "سيرفر العد والفرز موجود في الامارات".

ولفت الشمري الى أنه "لم نتوقع النتائج بهذا المستوى والنتائج ليست حقيقة"، معتبراً أن "الذي نزل للشارع هو جمهور الكتل السياسية".

الى ذلك، اعتبر الشمري أن "التيار الصدري جزء مهم من الحشد الشعبي ولديه الوية وقضية حل الحشد غير منطيقة وغير مطروحة للنقاش".

ووجه المتحدث باسم حركة النجباء رسائل الى "المرجعية والتيار الصدري والفتح والقانون مفادها البلد لا يتحمل الذهاب الى المجهول ويجب ان نخرج بحل بأقل خسائر".