محلل سياسي : اعتصام الناخبين المسروقة أصواتهم سينتهي الى احد هذين الامرين

رجح المحلل السياسي صباح العكيلي , الأربعاء , بان الاعتصام امام بوابة الخضراء سينتهي الى امرين لاثالث لهما, مشيرا الى ان ارتفاع اعداد الطعون التي فاقت الالف ناهيك عن الأدلة الكثيرة الخاصة باشرطة النتائج يؤكد للقاصي والداني بوجود عملية تلاعب وتزوير .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الإعلان الرسمي عن اعداد الطعون المقدمة لحد الان بلغت اكثر من 1381 طعنا وهذا العدد غير مسبوق باي انتخابات سابقة , إضافة الى وجود الأدلة الدامغمة وبالتحديد وجود اختلاف كبير باعداد الأصوات بين الأشرطة التي وزعتها المفوضية على المراقبيين وبين النتائج الأولية التي تم إعلانها من قبل مفوضية الانتخابات ” .

وأضاف ان ” التظاهرات في بغداد والمحافظات من قبل جماهير الأحزاب والحركات التي تم اجحاف حقها بالتلاعب في نتائجها هي حق مشروع كفله الدستور “.

وأشار العكيلي الى أن “التظاهرات والاعتصامات امام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء ستستمر لحين الاستجابة للمطالب الدستورية بإعادة حقوق المرشحين للاصوات التي تم التلاعب من قبل قوى خارجية وبدعم داخلي وهذه الجهات معروفة ومشخصة للقاصي والداني ” .

ورجح العكيلي ان “الاعتصام امام بوابة الخضراء سينتهي الى امرين لاثالث لهما, اما ازمة او استجابة الى إعادة العد والفرز اليدوي”