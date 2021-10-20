محلل: تزوير الانتخابات لا يخلو من النفس الأمريكي والشواهد كثيرة

كشف المحلل السياسي، علي الجواهري، ان العراق منذ الاحتلال الأمريكي اصبح مخترقا بسبب بعض الأطراف التي رضخت لهم لأطماع ومصالح شخصية.

وقال الجواهري، في تصريح ل /المعلومة/، انه” لا يمكن استبعاد التدخل الأمريكي في التزوير الذي حصل في نتائج الانتخابات بل على العكس لابد من الامعان للصمت الأمريكي ابعاد انظار المشككين وان اتهامهم سيكون باطلا”.

ولفت الى ان” مبعوثة الأمم المتحدة اشارت في اكثر من مناسبة عن رعاية الامريكان لهذه الانتخابات وينظرون لها من منظور اثبات الوجود والقضاء على الحشد الشعبي”.

وأشار الى ان” مهما جرى ومهما حصل فان أمريكا تدخل من بوابة الدول العربية الطامعة في الحماية الامريكية ومن خلال اجنداتها داخل المفوضية والحكومة بشكل عام لتحقيق المكاسب”.