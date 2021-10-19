الرئيس الايراني : : أعداء الاسلام يحاولون اثارة التفرقة والتآمر في العراق

اعتبر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، الثلاثاء، أن خطوات القائد الشهيد قاسم سليماني العملية كانت مؤثرة جدا في تبديد الشبهات وتعزيز الوحدة في الامة الإسلامية، محذرا من ان أعداء الاسلام يحاولون اثارة التفرقة والتآمر في العراق وعدد من الدول.

وقال رئيسي في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الـ35 للوحدة الإسلامية بطهران، ان “الشهيد الحاج قاسم سليماني قام بخطوات عملية كانت، الى جانب الخطوات العلمية التي قام آية الله تسخيري، مؤثرة جدا في تبديد الشبهات وفي ايجاد الوحدة في صفوف الامة الاسلامية، وكانت خطواتهما هذه خالدة وقيمة وفي سياق التقريب في العالم الإسلامي”.

وأضاف، أن “التقريب بين المذاهب الإسلامية الذي أكد عليه الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي هو خطوة استراتيجية وضرورية في العالم الإسلامي، ولابد للامة الاسلامية من ترسيخ الوحدة في صفوفها”.

وتابع رئيسي، “اننا نشاهد اليوم في جميع دول المنطقة ومنها العراق وسوريا وافغانستان ولبنان واليمن اثارة التفرقة والتآمر من قبل اعداء الاسلام لذا علينا العمل جميعا من اجل صون الامة الاسلامية امام هذه المؤامرات”.