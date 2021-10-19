مستشار ترامب السابق للامن القومي يناقض رواية البيت الابيض عن اغتيال الشهيد قاسم سليماني

كشف كتاب جديد للجنرال كيث كيلوج المستشار السابق للامن القومي في ادارة ترامب صدر ، الثلاثاء، ان عملية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني حدثت لانه تجاوز الخط الاحمر الامريكي بحسب زعمه وهو ما يناقض التصريح الرسمي لادارة ترامب بان هناك تهديد وشيك بضربات مباشرة على الولايات المتحدة يخطط لها الجنرال .

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ان ” كتاب الجنرال كيلوج المعنون ( الحرب بوسائل اخرى) لم يتطرق فيه الى أي دليل على أن الشهيد سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على الأمريكيين وهو التبرير الرسمي للضربة الجوية من قبل ادارة ترامب”.

واضاف التقرير ان ” هذا التصريح ممكن ان يجذب انتباه خبراء القانون الدولي الذين شككوا في شرعية الضربة الجوية بطائرة بدون طيار تسببت باغتيال أقوى شخصية عسكرية إيرانية، ومن المفارقات ان ترامب اشاد بكتاب كيلوج الذي اعتبره انه قدم صورة رائعة عن الفترة التي قضاها كرئيس – ووصفه بأنه “واقعي ولا جدال فيه”.

من جانبها قالت قالت باربرا سلافين ، الخبيرة في الشؤون الإيرانية في المجلس الأطلسي ، إن “الضربة حدثت في وقت كان ترامب يتعرض لضغوط شديدة للتشدد مع إيران، وكان مرعوبًا للغاية من إمكانية الاستيلاء على السفارة الأمريكية مثلما تم الاستيلاء على السفارة الامريكية بعد الثورة الإيرانية”.

وكانت أغنيس كالامارد ، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون قد خلصت في تقريرها إلى أن” الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل يبرر اتخاذ إجراء فوري،و في ظل غياب تهديد وشيك حقيقي على الحياة ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة كانت غير قانونية، ولذا فان الضربة كانت “قتلًا تعسفيًا” تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

يذكر ان الجنرال كيلوج كان مستشارًا للأمن القومي لترامب بعد استقالة مايك فلين ، وكان له حقوق الدخول إلى المكتب البيضاوي خلال معظم فترة وجوده في البيت الأبيض.