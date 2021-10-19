محلل: المعلومات المتوفرة لدى الكتل والأحزاب بإمكانها الإطاحة بسمعة المفوضية

كشف المحلل والكاتب، علي مرهون، ان الكتل التي اشارت الى وجود تزوير في الانتخابات لم تأت بهذه التصريحات من فراغ فهناك اثباتات دامغة على وجود الانتهاكات الفعلية”.

وقال، مرهون، في تصريح صحفي، انه” بغض النظر عن وجود دسكات واشرطة خاصة بنتائج الصناديق الفعلية والحقيقية الا ان الامر لم يقف عند هذه الأدلة بل توجد اثباتات بالوثائق والصوت لاتصالات داخلية وخارجية بين اطراف داخل العراق والامارات وبعض دول الخليج”.

ولفت الى ان” دخول المعلومات السيبرانية على خط الازمة حديث على الساحة لكن هناك عثرة لم يلتفت لها المتورطون بهذه العملية وهي الاثار التي يتركها سيرج المواقع الخاص بالفضاء الالكتروني العراقي وهذه هي جزء بسيط من تلك الاثباتات”.

وأشار الى ان” عدم الاهتمام من قبل المفوضية وتجاهل الامر سيطيح بسمعة تلك المؤسسة وسيدفع البرلمان الجديد والقوى التي خسرت مقاعدها بسبب التزوير الى البحث عن قوانين لمحاسبة ومحاكمة أعضاء المفوضية ومجلس المفوضين بشكل عام”