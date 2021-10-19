نائب كردي: الصمت على واقعة التزوير الحقيقية في 2018 لا يجب ان يتكرر

كشف عضو مجلس النواب السابق، مثنى امين، الثلاثاء، بان” الخروقات التي شهدتها انتخابات الدورة السابقة كانت واقعية وحقيقية ومرت عليها جميع الأحزاب مرور الكرام”.

وقال امين، في تصريح ل /المعلومة/، انه” الأحزاب والكتل الحالية بعضها يملك اجندات داخل المفوضية وهي قريبة جدا من عمل المفوضية وبالتالي فان اي عملية تزوير كان عليها كشفها بشكل او باخر”.

ولفت الى ان” انتخابات 2018 كانت مزورة وبدرجة امتياز وتم تجاوز الامر ولم تتم محاسبة المفوضية عليه واليوم هناك نفس العملية تتكرر ولكن بعض الأطراف تكتمت عن الموضوع لوجود اذرع لها في المفوضية”.

وأشار الى ان” الظرف الحالي يتطلب حفظ السلم المجتمعي وارواح الناس وهذا الامر يتعلق بالمفوضية والأحزاب جميعها لغرض تجنيب البلاد ازمة جديدة والسير بالعملية السياسية نحو بر الأمان”.