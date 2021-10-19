الفتح: على مفوضية الانتخابات اجراء العد والفرز اليدوي اذا كانت واثقة من اجراءاتها

أكدت القيادية في تحالف الفتح لليال محمد، الثلاثاء، أن إرادة دولية كانت وراء تزوير الانتخابات.

وقالت محمد في حديث صحفي “لا نعلم السبب الذي يمنع مفوضية الانتخابات من القبول بإعادة العد والفرز اليدوي إذا كانت واثقة من إجراءاتها”.

وأضاف أن “تحالف الفتح والأحزاب المدافعة عن الحشد تعرضت لمؤامرة دولية لتزوير الانتخابات وتقليل مقاعدنا وتغيير النتائج ولن نقبل بهذا الأمر إطلاقا، ومطلبنا هو إعادة العد والفرز، وفي نينوى سلب منا على الأقل أكثر من مقعدين”.

وتظاهر العشرات من المواطنين مجددا في بغداد والمحافظات احتجاجا على نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا.