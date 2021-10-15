القيادي في تجالف الفتح عدي الخدران : دعم امريكي وراء عودة خلايا “الشريط الملتهبة”.. واشنطن تريد الفوضى دائما

اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الجمعة، بان امريكا وراء عودة خلايا الشريط الملتهب شرق العراق.

وقال الخدران في حديث صحفي ان” الشريط الحدودي الادارية بين ديالى وصلاح الدين لايزال يمثل تهديد امني بالغ الخطورة ي ظل وجود نشاط واضح لخلايا داعش الارهابي في قرى ومناطق تقع ضمن حدود صلاح الدين سواء المطيبيجة او غيرها”.

واضاف الخدران،ان” الدعم الامريكي كان وراء عودة خلايا الشريط الملتهب في اشارة الى الحدود بين ديالى وصلاح الدين مؤكدا بان واشنطن تريد الفوضى في عدة مناطق عراقية لانه يخدم اجندتها مع قرب اخراج قواتها من البلاد”.

واشار الى ان” امريكا لاتريد الاستقرار في العراق وهي تبحث عن اي وسيلة للاضرار بشعبه وخلق الازمات والادلة كثيرة جدا”.

وتشهد الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين خروقات بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي