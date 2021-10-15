سياسي مستقل: ابعاد الحشد عن التصويت كان لغرض اسقاط الخصوم

اكد السياسي المستقل، نسيم عبد الله، اليوم الجمعة، ان استبعاد الحشد من التصويت هو استهداف واضح، مبينا ان قانون الانتخابات تم تمريره بطريقة غير صحيحة.

وقال عبد الله في تصريح متلفز انه “كان هناك ضغط على الكتل السياسية لتنفيذ قانون الانتخابات”، مبينا ان “مفوضية الانتخابات متخبط حتى الآن”.

واضاف “كان يجب اعطاء نتائج قريبة من الواقع”، لافتا ان “اعادة الانتخابات امر مستبعد ومطالب اغلب الكتل ان يعاد الفرز اليدوي”.

واشار عبد الله ان “استبعاد الحشد من التصويت هو استهداف واضح”، مبينا ان “القوى السياسية لديها القدرة على كسب رضى الاطراف الاخرى لتشكيل الحكومة”.

واوضح ان “اجماع الاطراف الاخرى وقبولهم هو الاساس في تشكيل الحكومة القادمة”، مشيرا ان “لدينا كتل سياسية كانت من المجاهدين ضد النظام البائد”.

وبين عبد الله انه “لا يمكن ان تؤمن الكتل السياسية بمفوضية انتخابات ما لم تكن مستقلة”، متابعا ان “قانون الانتخابات تم تمريره بطريقة غير صحيحة”.

وتابع عبد الله ان “الجاليات العراقية الموجودة بالخارج لهم حق التصويت وفقدان اصواتهم خسارة”، موضحا انه “لم يكن هناك عدالة مع الناخبين”.

واستكمل بالقول: “اذا تم الفرز اليدوي اتوقع تغييرا حتميا في المقاعد البرلمانية”، لافتا ان “تشكيل الحكومة يحتاج الى قدرة على اقناع الاطراف الاخرى”