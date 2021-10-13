سياسي إيزيدي: هناك مؤامرة استهدفت جماهير الحشد في الانتخابات الأخيرة

أكد السياسي الإيزيدي فهد حامد، الأربعاء، أن هناك مؤامرة استهدفت جماهير الحشد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال حامد ل /المعلومة/ إن “هناك مؤامرة سياسية استهدفت جماهير الحشد عبر ضرب الكتل السياسية المدافعة عنه في البرلمان”.

وأضاف أن “هذه المؤامرة التي جرت في نتائج الانتخابات تهدف لإضعاف الحشد الشعبي وتحجيم دوره في الفترة المقبلة، ولكنهم لن يستطيعوا القيام بتلك الخطوة”.

وأبدت الكتل السياسية المؤيدة للحشد أبرزها الفتح والعقد الوطني وحقوق ردود فعل غاضبة على نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنت عنها المفوضية.