حقوق: أرادة خارجية وداخلية وراء استبعاد قوى المقاومة

اتهم عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الثلاثاء، جهات خارجية وداخلية بمنع وصول قوى المقاومة إلى البرلمان .

وقال الكرعاوي في تصريح صحفي إن “جهات خارجية واخرى داخلية تقف وراء استبعاد حركة حقوق والفتح كونها تشكل خطرا عليها في المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “هذه النتائج المعلنة لا تمثل بأي حال من الأحوال الاصوات الحقيقية التي حصلت عليها كل من حقوق والفتح في انتخابات 2021 “.

وأشار إلى أن “هناك قناعة تامة بعدم صحة الارقام التي اعلنتها مفوضية الانتخابات”، مؤكدا “قوة لقواعد قوى المقاومة وانصاره في الانتخابات”.

وأكد الحركة في وقت سابق، تسجيلها بعض النقاط على عمل المفوضية قبل إعلان النتائج مؤكدة انه سيتم مناقشتها في البرلمان الجديد.