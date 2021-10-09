محلل: ما جرى في التصويت الخاص امس متعمد وبعض المراكز شهدت توجيهات من شخصيات رفيعة

كشف المحلل السياسي، علي الافندي، السبت، بان بعض المراكز الانتخابية شهدت خرقا للقانون تحت قوة السلطة.

وقال الافندي، في تصريح ل/المعلومة/، ان” بعض الشخصيات التي لديها سلطة وسطوة على المنتسبين قامت بأعمام توجيهات بانتخاب شخصيات معينة او يتم معاقبة اي منتسب لم يصور اختياره اثناء عملية الادلاء بصوته”، لافتا الى ان” هذه العملية بمحافظة المثنى”.

ولفت الى ان” في بغداد العملية تكررت لكن هذه المرة بمحاولة بعض قيادات العسكرية بمنع المنتسب الذي لم يظهر اسمه في المراكز الانتخابية بالنزول لغرض الادلاء بصوته”، مبينا، ان” بعض المنتسبين اخبروه بتمديد الإنذار لغاية يوم 14 من الشهر الجاري”.

وأشار الى ان” هذه جزء من الخروقات التي ظهرت وما خفي كان اعظم، والمفترض من المفوضية ان تقوم بإلغاء نتائج المراكز التي كشف فيها عمليات الابتزاز للمنتسبين وإعادة التصويت داخل الثكنات العسكرية بأشراف موظفي المفوضية حصرا”.ا