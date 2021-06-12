خبير سياسي: احزاب تشرين تسعى الان لتأجيل الانتخابات

اكد الخبير السياسي هيثم الخزعلي، السبت، إن الوضع السياسي الان تغيير بشكل كبير وهناك مؤيد ومعارض لإجراء الأنتخابات التشريعية المبكرة في وقتها المحدد، مبينا ان الاحزاب المنبثقة عن تظاهرات تشرين تسعى لتأجيلها.

وقال الخزعلي في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن ”الوضع السياسي الان تغيير بشكل كبير وهناك مؤيد ومعارض لأجراء الأنتخابات التشريعية المبكرة في وقتها المحدد، “مبيناً أن ” الأحزاب التي في البرلمان تؤيد إجراء الأنتخابات المبكرة، بينما الأطراف التي كانت تطالب بانتخابات مبكرة تسعى لتاجيلها لأنها لاتمتلك بعداً جماهيرياً وخصوصاً احزاب تشرين“.

وأشار الى أن ” تفاهمات وزيارات مكوكية بين الأحزاب والشخصيات ورؤساء الكتل لتشكيل تحالفات جديدة تدخل السباق الانتخابي “.

يذكر ان موعد الانتخابات التشريعية المبكرة ستكون في اكتوبر 10/10 والتي حصلت بعد تظاهرات واسعة شهدها العراق.