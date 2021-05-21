مدير ناحية كنعان : خاصرة بغداد تحت مرمى تهديدات داعش الارهابي

حذر مسؤول حكومي في ديالى،الجمعة، من الفراغات الزراعية في خاصرة بغداد.

وقال مدير ناحية كنعان(20كم شرق بعقوبة) مهدي الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفراغات الزراعية بين ديالى وبغداد من جهة جنوب كنعان تشل خطر امني خاصة مع رصد نشاط لفلول خلايا داعش الارهابي في الاشهر الاخيرة وهي تمثل تهديد مباشرة لخاصرة العاصمة”.

واضاف الشمري،ان” فلول داعش الارهابي رغم انها معبثرة لكنها تشكل خطر على الامن الداخلية كونها تستغل اي فرصة لاستهداف الابرياء مؤكدا بان تلك المناطق تحتاج الى عناية امنية اكبر واعادة نظر في الانتشار ومسك الارض لتفادي ان تتحول الى بؤرة ساخنة خاصة مع وجود عمليات عسكرية في قواطع اخرى”.

واشار الى ان” قاطع جنوب ديالى ويشكل جنوب كنعان جزء منه لايزال يعاني من تحديات امنية والفراغات الزراعية ابرزها مؤكدا بان خلايا داعش الارهابي لم تنتهي ونشاط يرصد في المشهد الامني بين فترة واخرى”.

وتشكل المناطق الزراعية الممتدة بين جنوب كنعان وصولا الى النهروان خاصرة بغداد وهي مناطق معقدة من ناحية التضاريس”