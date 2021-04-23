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رئيس كتلة بيارق الخير النيابية: منطقة حمرين ابرز التحديات الامنية في الانتخابات القادمة


اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الجمعة، بان تلال حمرين تشكل ابرز التحديات الامنية في الانتخابات القادمة.

وقال الخالدي في تصريح صحفي ان” امن الانتخابات القادمة محوري  في طمان الاهالي للخروج الى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم  لكن هناك تحديات كثيرة ابرزها تلال حمرين التي لاتزال تشهد خروقات متكررة سواء في ديالى او صلاح الدين او كركوك كونها منطقة معقدة جدا”.

واضاف الخالدي،ان” حمرين تبقى ابرز التحديات الامنية في الانتخابات القادمة مؤكدا ضرورة وضع ستراتيجية شاملة لانهاء خطر الخلايا النائمة في تلك التلال والسعي لتامينها قبل اجراء الانتخابات لافتا الى ان الاستقرار الامني مرحلة بالغة الاهمية من اجل خلق مشاركة اكبر واوسع في الانتخابات”.

واشار الى ان” الانتخابات سواء جرت في تشرين الاول او بعده تبقى استحقاق  ويجب اجراءه مع ضمان امن الناخبين بالمقام الاول”.

وتعاني حمرين من تكرار الخروقات الامنية بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي”

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رئيس كتلة بيارق الخير النيابية: منطقة حمرين ابرز التحديات الامنية في الانتخابات القادمة
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