الحشد الشعبي : الكرمة والفلوجة والصقلاوية خالية من داعش

أكد القيادي في الحشد الشعبي محمود مرضي، الخميس، إن الحشد الشعبي يفرض سيطرة في قضاء الكرمة والصقلاوية والفلوجة وان الوضع الأمني مستقر في شمال بغداد.

وقال مرضي في تصريح صحفي إن ”الوضع الأمني في شمال بغداد مستقر ولا توجد تعرضات حالياً بعد ان تم تنظيف الفلوجة والكرمة والصقلاوية من داعش الارهابي بقيادة الحشد الشعبي والقوات الأمنية“.

وأوضح مرضي، أن ”مناطق شمال بغداد الكرمة والفلوجة والصقلاوية مؤمناً تماماً من عناصر داعش وان الاهالي مطمئنة وفي سلام“ .

يشار إلى أنّ تنظيم “ داعش الارهابي”، هاجم منذ سنوات بلدة كبيسة غربي محافظة الأنبار، فيما عزّز من تواجده في بلدة الصقلاوية، في خطّة لشغل القطعات العراقيّة وتأخير اقتحام مدينة الفلوجة.