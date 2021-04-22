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الخالدي: نخشى تزوير 18% من بطاقات الناخبين في ديالى


اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاربعاء، وجود اثنين من التحديات  تواجه الانتخابات في ديالى.

وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المشهد العام في ديالى كبقية المحافظات يواجه تحديات مختلفة في ملف اجراء الانتخابات النيابية المزمع اجراءها في 10 من تشرين الاول القادم ابرزها الاجراءات الفنية للمفوضية ومنها تحديث بطاقات الناخبين التي وصلت الى 82% فيما لايزال 18% منها غير محدث وهذا يثير مخاوفنا من احتمالية استغلالها في التزوير لان التحديث سيقطع الطريق على المزورين ونامل بحم هذا الملف خلال الفترة القادمة”.

واضاف، ان “ديالى تمر بتحدي اخر وهو الوضع الامني في بعض مناطقها ومنها حمرين التي تشكل معضلة امنية على مستوى العراق

مؤكدا بان اكمال المتطلبات الفنية للعملية الانتخابية وتامين الاجواء الامنية ستخلق مشاركة اكبر في الانتخابات وتعطي رسالة طمانة لكل الاطياف بانها شفافة ونزيهة لتخرج بنتائج تسهم في التغير الايجابي”.

وتعاني ديالى من خروقات امنية متكررة في الاسابيع الماضية في ظل نشاط الخلايا النائمة لداعش الارهابي”.

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