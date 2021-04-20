دولة العائلة الواحدة تعود من جديد ... شقيقه ومستشاره: الكاظمي هو الحل السحري ومستعد لولاية ثانية!

رأى مستشار رئيس الوزراء صباح مشتت، الثلاثاء، أن شقيقه مصطفى الكاظمي يمثل “الحل السحري” للشعب العراقي بحكم علاقاته الدولية، مشيرا الى أنه مستعد لتولي منصب رئيس الحكومة لولاية ثانية.

وقال مشتت في حوار إن “موضوع اختيار رئيس الوزراء ذا صلة بالتوافق الدولي والرئيس الكاظمي بحكم ما يمتلك علاقات قوية مع المنظومة الدولية والقوى المؤثرة فيها وعلاقته القوية مع جيران العراق والقوى الإقليمية في المنطقة، قد يكون هو الحل السحري أو الحل الواقعي الذي يمكن من خلاله إيجاد أجواء إنسانية ومعيشية مناسبة للشعب العراقي”.

وأضاف أنه “رغم ذلك حالياً ليس للكاظمي أي نية بالترشح للانتخابات، وما نشهده من مشاريع تم الإعلان عن بعضها وسيتم الإعلان عن بعضها الآخر، غير مرتبط بهذا الأمر، فالرجل جاء ليخدم ولتكون له بصمة تاريخية في التاريخ المعاصر ولن يوظف هذه المشاريع والمنجزات المتوقعة كسلعة في الانتخابات القادمة”.

واستدرك مشتت بالقول: “إذا دعت الضرورة الوطنية لرجل مثل مصطفى الكاظمي بحكم ما يمتلكه من علاقات قوية دولية بما يتعلق بجيران العراق والقوى المؤثرة إقليمياً ودولياً فسوف لن يقول لا، وهذا قدر الإنسان الوطني الذي يحب بلده ويحمي ويحفظ السكان من تداعيات الخلافات الدولية التي تريد جعل العراق ساحة لحل مشاكلها”.