المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يصدر بيانا بمناسبة ذكرى رحيل العالم المجاهد السيد عبدالعزيز الحكيم

أصدر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالعزيز الحكيم وفيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم :

بسم الله الرحمن الرحيم

" الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون "

صدق الله العلي العظيم

تمر علينا في الخامس من شهر رمضان المبارك ذكرى وفاة ورحيل حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالعزيز الحكيم ، وبهذه المناسبة الحزينة ، نتقدم لكم بالعزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ، وأن يوفقنا للسير على خطاه في الجهاد والإخلاص وأن نستلهم من سيرته العطرة كل معاني الخير والعمل الصالح .

لقد كانت حياة فقيدنا الغالي عزيز العراق حافلة بالجهاد والتضحيات من أجل العراق وشعبه ، وعمل بإخلاص وتفاني من أجل خلاص الشعب العراقي من الظلم والتعسف والدكتاتورية .

وقد كان سندا قويا لأخيه العلامة المجاهد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم " قدس سره " أثناء مرحلة مقارعة النظام الصدامي البائد ، وكانت له إسهامات كبيرة وبصمات واضحة في قيادة وتوجيه مسيرة الجهاد والمواجهة مع الطاغوت من خلال تأسيسه لحركة المجاهدين العراقيين في مطلع الثمانينيات ، والمركز الوثائقي لحقوق الإنسان الذي كان له الدور الكبير في توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ، وكذلك إشرافه المباشر على منظمات الإغاثة الإنسانية وتقديم الدعم والعون للمجاهدين والمهجرين واللاجئين وعوائل الشهداء والمضحين .

وقد تسلم سماحته رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ، بعد شهادة أخيه السيد محمد باقر الحكيم ، في ظروف صعبة وبالغة التعقيد ، لكنه قاد المسيرة بنجاح كبير ، وعمل بكل صبر وإخلاص في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد ، وتحقيق سيادتها ، ووحدة الشعب العراقي ، وتعزيز مبادئ المواطنة والحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة ، واحترام حقوق جميع أبناء الشعب بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية .

إننا وفي الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا في أمس الحاجة للإقتداء بسيرة القادة الكبار من أمثال عزيز العراق ، وأن نستلهم من سيرته كل معاني الإخلاص والوطنية الحقة والمواقف النبيلة .

وبهذه المناسبة ، يوجه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الدعوة الى تكثيف الجهود المخلصة من أجل حل المشاكل والأزمات التي تواجه البلاد ، وفي مقدمتها الضائقة الاقتصادية والارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية ، وجائحة الكورونا ، والتداعيات المترتبة عليها ، وتوفير أجواء الاستقرار والأمن تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ، وكذلك العمل على استكمال إجراءات خروج القوات الأجنبية من البلاد امتثالا لإرادة الشعب وتنفيذا لقرار مجلس النواب في هذا الخصوص .

وفي الختام ندعو الله تعالى مخلصين أن يصرف عن بلدنا وشعبنا كل بلاء ووباء ، ويحقق لنا جميعا الأمن والسلام في دولة كريمة عادلة .

كما ندعوه جل وعلا أن يتغمد فقيدنا الغالي عزيز العراق بالرحمة والرضوان إنه سميع مجيب .

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

٥ رمضان المبارك ١٤٤٢

١٨ نيسان ٢٠٢١