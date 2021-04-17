حزب شبكي ينتقد صمت الحكومة إزاء قصف الحشد الشعبي في نينوى

انتقد القيادي في التحالف الشبكي الديمقراطي عباس الأغا، السبت، صمت الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية إزاء القصف الأخير الذي استهدف مقر لواء 30 في سهل نينوى.

وقال الأغا في حديث صحفي إن “هذا الصمت يؤشر لحقيقة مرة، وهي أن الحشد الشعبي لايوجد من يدافع عنه، وهذه ازدواجية، حيث إدانت الحكومة بكل تفاصيلها القصف على مطار أربيل، في حين لم تكلف نفسها ببيان استنكار لما حصل مع الحشد”.

وأضاف أن “هناك جهات تريد إبعاد لواء 30 عن سهل نينوى، من آجل فسح المجال لعودة البيشمركة، عبر اختلاق حجج مختلفة، ولكن أهالي المنطقة سيتصدون لهذا المشروع الخبيث”.

واستهدف صواريخ متعددة مقرات مختلفة للحشد الشعبي لواء 30 يوم الخميس الماضي في سهل نينوى، فيما اتهم اللواء ببيان صحفي عناصر البيشمركة بمسؤوليتهم عن الحادث