الفتح: لا نستبعد وقوف اذناب اسرائيل وراء قصف الحشد في نينوى

رجح القيادي في الفتح محمد البياتي، الخميس، وقوف اسرائيل واذنابها وراء قصف احدى ثكنات الحشد في نينوى.

وقال البياتي في حديث صحفي ان “استهداف الحشد الشعبي هو استهداف لكل العراقيين ونصرة لداعش وتوابعه لان الحشد كان العامل الاساسي والمهم في تحرير المدن من التنظيمات الارهابين”، لافتا الى ان “من يستهدف الحشد سواء دول او منظمات يعلمون لاجل التنظيم “.

ودعا البياتي الى “فتح تحقيق عاجل في الاستهداف الاخير للحشد”، مؤكدا بانه “لا يستبعد ان تكون اسرائيل واذنابها متورطة بالاعتداء لانها منزعجة من الحشد وقدراته ونجاحه في كسر شوكة الارهاب في العراق”.

وكانت بعض نقاط الحشد الشعبي استهدفت في اطراف نينوى صباح اليوم ما ادى الى اصابة احد المقاتلين بجروح.