الأمن النيابية : الحوار مع أميركا مرفوض لحين مغادرة جنودها العراق طوعا

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي، الخميس، ان الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية مرفوض لحين مغادرة العراق سلما وطوعا.

وقال امرلي في تصريح صحفي إن “الحديث عن السيادة والحرية والامن لا قيمة له في وقت يستمر الجيش الامريكي بتدنيس ارضنا الطاهرة”.

واضاف ان “الضغط على الحكومة مستمر لحين تحقيق إخراج آخر جندي أمريكي من العراق”، لافتا الى ان “تحقيق السيادة الكاملة باخراج الجيش الامريكي من القواعد العسكرية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم شدد في تصريح سابق على ضرورة اسراع الحكومة في اتخاذ القرارات التي من شأنها الاسراع بانهاء التواجد الاجنبي في العراق.