خبير: لجان جرد الأسلحة والمعدادت الأميركية مجرد “ذر الرماد بالعيون”

استهجن الخبير الأمني صباح العكيلي , الأربعاء , قرار لجنة الامن والدفاع النيابية بتشكيل لجان لجرد الأسلحة والمعدات الامريكية المتواجدة على الأراضي العراقية , مؤكدا ان الامريكان سوف لن يفتحوا الأبواب او تزويد تلك اللجان بالمعلومات الحقية وان اللجان هذه ما هي الا ذر الرماد في العيون .

وقال العكيلي في تصريح صحفي, ان ” الإعلان عن تشكيل لجان من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية لجرد أسلحة ومعدات القوات الامريكية مسالة لايمكن التعويل عليها لاسباب عده ” .

وأضاف ان ” اول سبب هو ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون لديها قرار معمم على جميع قواعداتها في الخارج بعدم تقديم أي بيانات او أي معلومات عن عديد القوات او نوعية الأسلحة وعدد المعدادات وهذا امر مسلم به ويعني ان اللجان النيابية سوف لن تستطيع الحصول على أي معلومة”.

وأشار العكيلي الى أن “مثل هكذا اجراء من قبل الحكومة او البرلمان هو لحفظ ماء الوجه لا اقل ولا اكثر , بل انه بمثابة ذر الرماد في العيون ” .

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية قد كشفت في وقت سابق بانها شكلت لجان لجرد الأسلحة والمعدات الامريكية في قواعدها العسكرية المتواجدة داخل الأراضي العراقية .