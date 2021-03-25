تربية كردستان تعلن استمرار غلق المدارس حتى الـ8 من نيسان المقبل

قررت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، تمديد تعليق الدوام في المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تقرر الإبقاء على إغلاق جميع صفوف المراحل الدراسية التابعة لوزارة التربية الحكومية وغير الحكومية باستثناء المرحلة الـ 12 الاعدادي لغاية 8-4-2012 "، مشيرة الى ان "القرار جاء استنادا الى الصلاحيات المناطة لها في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في 1-3-2021 وفي اجتماع اليوم الخميس المصادف 25-3-2021 لوزير التربية ووكيل الوزارة والمديرين العامين لتربية المحافظات، وبسبب زيادة الإصابات والوفيات بكورونا واشارة الى تقييم الصحة".

واضافت الوزارة في بيانها، انها قررت السماح بإجراء الامتحانات للفصل الأول، وامتحانات الدرجات العشرين للمدارس الحكومية، والامتحانات النهائية الفصلية للمدارس الأهلية"، موضحة انه "سيكون هناك اجتماع للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لإجراء تقييم جديد للوضع الصحي في الإقليم".