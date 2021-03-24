وزارة المالية تنفي تصريحات نسبت الى الوزير حول تقديم استقالته في حال تم تغيير سعر الصرف

نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تصريحات نسبت إلى وزيرها علي علاوي حول تقديم استقالته في حال تم تغيير سعر الصرف.

وقالت الوزارة في بيان إن "بعض القنوات التلفزيونية والوكالات الاخبارية وتصريحات بعض اعضاء مجلس النواب تداولت خبراً نسب الى الوزير افاد "بتقديم استقالته في حال تم تغيير سعر الصرف"، مؤكدةً أن "هذه التصريحات مفبركة و لا اساس لها من الصحة".

واهابت الوزارة في بيانها الوسائل الاعلامية كافة بعدم التعاطي مع مثل هذه ألإخبار المزيفة والتأكد من صحتها وعدم الانجراف وراء الشائعات واعتماد الاخبار والمعلومات من خلال مواقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.