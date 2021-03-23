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نائب: موازنة 2021 تضم فقرات ستؤدي الى كوارث


اكد عضو اللجنة الاقتصادية النياية النائب مازن الفيلي، الثلاثا، بان موازنة 2021 تضم فقرات ستودي الى كوارث.

وقال الفيلي في حديث لـوكالة /المعلومة/، “لا نتوقع تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل بسبب الخلافات الحادة بين الاطراف النيابية لافتا الى ان المواقف لم تتغير حتى الان من الفقرات التي هي موضع خلاف خاصة استحقاقات كردستان وفقرات اخرى”.

واضاف، “اذا لم يجري تعديل سعر صرف الدولار وتجاوز بقية الاخطاء في الموازنة ستؤدي الى ضرر اقتصادي واجتماعي وصولا الى حصول كوارث في العراق”، مؤكدا بان “الوضع يحتاج الى اعادة النظر من اجل رسم خارطة تنصف بها الفقراء من خلال اعادة تعديل سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الاسعار الكبير”.

وكانت قوى نيابية عدة طالبت باعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق مع ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق.

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