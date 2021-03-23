تفاصيل جديدة ومثيرة حول تفجير شرقي بغداد (صورة)

كشف مصدر أمني اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية تفجير الدراجة النارية ضمن شارع القناة من جهة بغداد الجديدة.

وقال المصدر إن "سائق الدراجة اصطدم بعجلة نوع "جيب" ما ادى الى انقلاب الدراجة وإحداث خللاً في المواد المتفجرة ادى الى انفجارها على الفور"، مبيناً أن "التفجير أسفر عن مقتل الناقل واصابة شخص كان برفقته".

وأوضح، أن "إصابة الشخص المرفق بسيطة جداً، ويحاول الخروج من المستشفى إلا أن القوات الأمنية تمنعه، وتنتظر قراراً من القيادات العليا".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أصدرت بياناً بشأن ذلك الانفجار، مبينة أن "عبوة ناسفة داخل دراجة نارية، على طريق القناة باتجاه منطقة بغداد الجديدة، أنفجرت مما ادى الى مقتل صاحب الدراجة وإصابة آخر كان برفقته".