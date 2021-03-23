وزير المالية يوعز بمنح القروض للمشاريع وإعادة النظر بآليات الاقراض

أوعز وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الثلاثاء، بمنح القروض للمشاريع وإعادة النظر بآليات الاقراض.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان أن “علاوي أجرى زيارة تفقدية برفقة وكيل الوزارة طيف سامي الى مصرف الرافدين للاطلاع على سير عمل المصرف وجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز المعاملات المصرفية للزبائن”.

ووجه وزير المالية “بتطبيق نظام الأتمتة على العمل المصرفي بأسرع وقت ممكن أسوة بالمصارف العالمية الرصينة لتقديم خدمات أفضل للمواطن”، داعياً الى إعادة إعمار فروعه لتليق بمكانة المصرف العريقة”.

وأوعز بـ”منح قروض للمشاريع ودعم رجال الأعمال وإعادة النظر بآليات الإقراض”، منوهاً الى “كيفية تطوير آليات العمل وفق الوسائل المعمول بها دولياً ومواكبة الحداثة لجميع أنشطة المصرف”.

واستمع علاوي، بحسب البيان، الى “المشاكل والمعوقات التى تواجه موظفي المصرف ووضع الحلول بما يضمن إزاحة الصعوبات كافة”، موجهاً “بتذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ إنجاز معاملات المواطنين”.