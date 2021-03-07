سياسي: التعامل الاعلامي مع بيان البابا تجاه الشيعة والحشد الشعبي مخجل

استغرب الباحث في الشأن السياسي ، عيسى البجاري، الاحد، التعامل الفقير مع بيان البابا الصادر عقب زيارته للامام المفدى السيد علي السيستاني وتقديم شكره له.

وقال البجاري، في تصريح صحفي ان” التعامل الذي ابداه الاعلام العراقي تجاه بيان البابا مخجل وغير منصف وكأنه سبه بحق الشيعة”، مبينا، ان” البيان نزل باللغة الايطالية وعمم على وسائل الاعلام في دولة الفاتيكان وايطاليا وتغنى الاعلام بهذا البيان على عكس الاعلام العراقي”.

وبين، ان” شطب مفردة الشيعة من البيان وذكره مجردا هو خيانة لهذه الشريحة التي اخرجت ابطالا دافعوا عن جميع المكونات بامر السيد السيستاني وشكلوا حشدا للذود عن المسيحيين والايزيديين لذلك كان واجبا وطنيا ذكر هذه المفردة وعدم اهمالها كونها تبرز الدور الانساني للمكون الشيعي”.

ونوه الى ان” شكر البابا للشيعة ياتي في اطار شكره للحشد الشعبي وهذه الحقيقة التي لا يمكن اغفالها باي شكل من الاشكال والتاريخ سيدون كل كلمة لم يذكرها الاعلام بحق الحشد الشعبي الذي لم يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن العراق”.

واوضح، ان” البابا يعلم جيدا اي القوى في العراق دافعت عن المسيحيين ومن هي القوى التي اضطهدتهم وانشأت اسواقا للنخاسه لبيع نسائهم لكن لا داعي ان يكون الاعلام العراقي بمختلف توجهاته مدلسا للحقيقة ومخفيها في وقت تحتاج الى اجهار واعلان عبر مكبرات الصوت العملاقة ليسمعها العالم باسره”