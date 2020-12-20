الحشد الشعبي يعثر على مضافات لداعش الارهابي بجزيرة صلاح الدين

عثر اللواء السادس بالحشد الشعبي، السبت، على ثلاث مضافات لداعش الارهابي في جزيرة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان “قوات اللواء السادس بالحشد الشعبي عثر على ثلاث مضافات لفلول داعش الإرهابي في جزيرة صلاح الدين”.

واضاف ان ” العثور على المضافات تم بعد جهد استخباراتي دقيق في قرية سمومة في الجزيرة المذكورة”.

وبين أن مجاهدي اللواء اقتحموا هذه المضافات ومن ثم قاموا بتدميرها بعد ان وجدوا بداخلها خزانات وقود ومواد لوجستية لداعش الإرهابي