العثور على جثة "مبتورة الأيدي" شمالي كركوك

أفاد مصدر أمني، العثور على جثة رجل "مبتورة الأيدي" شمالي محافظة كركوك.

وقال المصدر إن "قوة من شرطة النجدة عثرت، مساء اليوم، على جثة رجل بدت عليها آثار رصاصتين في الرأس والرقبة، وكانت مبتورة الأيدي ومقيدة الأرجل بحبل، في شارع الحولي شمالي كركوك".

وأضاف، أن "الشرطة لم تعثر على أية أوراق ثبوتية بحوزة الجثة التي جرى نقلها بواسطة عجلة إسعاف إلى دائرة الطب العدلي".

يشار إلى أن السلطات الأمنية في كركوك تسجل بين حين وآخر، حوادث قتل غامضة واغتيالات بعضها يستهدف أشخاصاً مدنيين، كما يرد في بيانات رسمية.