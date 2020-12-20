رواتب 30 الف موظف تشل حركة السير وتشعل نيراناً في البصرة

نظم الاف من موظفي الثلاثين الف درجة وظيفية، الأحد، (20 كانون الأول، 2020)، تظاهرات واسعة للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة منذ عدة شهور.

وقال مصدر صحفي إن المتظاهرين قطعوا طرقاً مهمة ومنها طريق بصرة - زبير غربي المدينة، وشرقا طريق الشلامجة – بصرة، وطريق بصرة – شعيبة، المودي الى شركة مصافي الجنوب، بالاضافة الى قطع شوارع حيوية داخل مركز مدينة البصرة .

وقال كرار المحمداوي واحد من منسقي التظاهرة إن "مظاهراتنا جائت بعد تأخر صرف رواتبنا لعدة شهور، فضلاً عن الاهمال الواضح والتجاهل من قبل الحكومة المحلية والدوائر التي نعمل بها".

وأضاف، أن "الموظفين سينظمون تظاهرات وعصيان مدني لاحقاً، لشل حركة السير في المحافظة والاقضية والنواحي لحين تنفيذ مطالبهم واعطائهم مستحقاتهم".

يذكر ان حكومة البصرة المحلية اعلنت في وقت سابق انها تنتظر تخصيص السيولة المالية واوامر الصرف من قبل وزارة المالية في بغداد لتوزيع رواتب هذا الفئة التي عينت مطلع العام الحالي.