محلل سياسي : الشارع سينفجر على الحكومة ازاء محاربته في قوته اليومي

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، الاحد، ان الشارع العراقي سينفجر بوجه الحكومة التي عمدت على محاربة المواطن في قوته اليومي، لافتا الى ان الايام المقبلة سيعاني فيها المواطن وخاصة الفقير من حصار جائر بسبب عجز الحكومة عن ايجاد حل للازمة المفتعلة.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “موافقة السياسيين وصمتهم على مافعلته الحكومة ستجعل الشعب يثور غضبا وينفجر بوجه الكاظمي الذي لم يجد حلا للازمة التي افتعلها”.

واضاف ان “التلاعب بمصدر معيشة المواطنين وخاصة الفقراء منهم، سيجعل الحكومة في مرمى الشعب، ومن المرجح ان غضب الشارع لن يكون في القريب العاجل بل انه سيبدأ بعد 3 اشهر من الان”.

وبين الكعبي، ان “الحكومة افتعلت الازمة المالية بسبب تضرر مصالح الطبقة السياسية بعد ظهور جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط”،

لافتا الى ان “اكاذيب السياسيين ورفضهم لقرارات الحكومة ماهي الا خدعة للشعب العراقي لايهامه بالوقوف الى جانبه، في حين انها مساعي للحصول على مقاعد نيابية في الانتخابات المقبلة”.