تعليقاً على مسودة الموازنة.. نائب: حكومة الكاظمي هربت من محاسبة الفاسدين وتوجهت نحو استقطاع رواتب الموظفين

انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، اليوم الجمعة، بنود موازنة 2021 المسربة، مبيناً أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هربت من محاسبة الفاسدين وتوجهت نحو استقطاع رواتب الموظفين فقط.

وقال الفيلي في حديث ل“العهد” الفضائية، إن “مسودة موازنة 2021 التي سربت عبر الاعلام كشفت عن تهرب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاسبة الفاسدين والتوجه نحو استقطاع رواتب الموظفين فقط”، مبيناً أن “البرلمان يرفض المساس بهذه الرواتب خصوصاً اصحاب الدرجات الدنيا”.

واضاف أن “الاصلاحات المالية يجب ان تكون من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومعالجة الهدر بالمال العام وليس على حساب المواطن البسيط وزيادة معاناته”.