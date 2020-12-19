لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية : نسبة انجاز حكومة الكاظمي لمنهاجها الحكومي 17،541%

حددت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، نسبة إنجاز حكومة مصطفى الكاظمي لمنهاجها الوزاري، حتى يوم 7 تشرين الثاني الماضي، بـ17،541%.

وأبلغ رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي، في كتاب رسمي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأن "نسبة الإنجاز الحكومي للمنهاج الوزاري للفصل السنوي الأول من 7 أيار 2020 (اليوم الذي منح فيه مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي) لغاية 7 تشرين الثاني الماضي هي (17،541%)، ومعدل حيود ( 82،456%)".

وأشار الخالدي إلى أن المنهاج الوزاري للحكومة تضمن 7 محاور بـ30 فقرة تمثل ما حددته الحكومة التزامات لمدة عملها باعتبارها حكومة ذات مهام محدةة،

لافتاً إلى أنها "لم ترسل برنامجاً حكومياً يفسر منهاجها الوزاري بأهداف ومشاريع بمدد زمنية محددوة، فضلاً عن تقديم تقرير تنفيذ البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب كل ستة أشهر، خلافاً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء".