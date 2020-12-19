الأخبار

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية : نسبة انجاز حكومة الكاظمي لمنهاجها الحكومي 17،541%


حددت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، نسبة إنجاز حكومة مصطفى الكاظمي لمنهاجها الوزاري، حتى يوم 7 تشرين الثاني الماضي، بـ17،541%.

وأبلغ رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي، في كتاب رسمي  رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأن "نسبة الإنجاز الحكومي للمنهاج الوزاري للفصل السنوي الأول من 7 أيار 2020 (اليوم الذي منح فيه مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي) لغاية 7 تشرين الثاني الماضي هي (17،541%)، ومعدل حيود ( 82،456%)".

وأشار الخالدي إلى أن المنهاج الوزاري للحكومة تضمن 7 محاور بـ30 فقرة تمثل ما حددته الحكومة التزامات لمدة عملها باعتبارها حكومة ذات مهام محدةة،

لافتاً إلى أنها "لم ترسل برنامجاً حكومياً يفسر منهاجها الوزاري بأهداف ومشاريع بمدد زمنية محددوة، فضلاً عن تقديم تقرير تنفيذ البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب كل ستة أشهر، خلافاً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليقاً على مسودة الموازنة.. نائب: حكومة الكاظمي هربت من محاسبة الفاسدين وتوجهت نحو استقطاع رواتب الموظفين
العمليات المشتركة تعلن مقتل خمسة "ارهابيين" في منطقة جرف النصر
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية : نسبة انجاز حكومة الكاظمي لمنهاجها الحكومي 17،541%
عمليات التطهير مستمرة.. صولة جديدة للحشد في جزيرة الحضر بنينوى
القرارات الحكومية المرتجلة
النائب فالح الزيادي : حكومة الكاظمي لا تجيد سوى التعرض لقوت المواطن ومحاربته اقتصاديا
ندى شاكر جودت تنتقد زيارات الكاظمي الخارجية: لم تحقق أي فائدة للعراق
المواطنون غاضبون بسبب انخفاض سعر الدينار أمام الدولار
الكاظمي وإدارة الدولة.. بيان مرتقب للجنة مراقبة الأداء بعد “الإخفاقات” المتكررة
الاقتصاد النيابية: اذا مررت موازنة 2021 بصيغتها الحالية ستطيح بالحكومة والبرلمان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك