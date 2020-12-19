عمليات التطهير مستمرة.. صولة جديدة للحشد في جزيرة الحضر بنينوى

أطلق الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية امنية في جزيرة الحضر غرب نينوى وصولا الى الحدود السورية.

وذكر إعلام الحشد في بيان ان “قوات اللواء ٢٥ واللواء ٤٤ في هيئة الحشد بإسناد الكتيبة الاولى في مديرية مقاتلة الدروع نفذت عملية لتمشيط وتطهير جزيرة الحضر بحثا عن مطلوبين”.

وأضاف البيان، ان “الكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع انهت واجبها في اليوم الأول للعملية بتدمير العديد من المضافات غربي الجزيرة وصولا الى الحدود السورية”.