النائب فالح الزيادي : حكومة الكاظمي لا تجيد سوى التعرض لقوت المواطن ومحاربته اقتصاديا

وصف النائب فالح الزيادي السبت، حكومة الكاظمي بانها لا تجيد سوى التعرض لقوت المواطن ومحاربته اقتصاديا ، في اشارة الى الخطوات المتخذة لمعالجة الازمة الإقتصادية ، مبينا انها لم تنجح بإصلاح أي ملف.

وقال الزيادي في تصريح صحفي ان “المتصفح والمتابع لخطوات الحكومة الحالية يجد بانها لم تنجح بمعالجة أي ملف سياسي او اقتصادي او سياسي”.

واضاف ان “ما تجيده الحكومة الحالية هو التعرض لقوت المواطن لمعالجة الازمة الاقتصادية ومن ثم فشلت بالأمر”،

مشيرا الى ان “خطواتها انحسرت ما بين تأخير اطلاق الرواتب ومن ثم السعي لتخفض تخصيصاتهم ورفع قيمة الدولار وجميعها المتضرر منها المواطن فقط”.