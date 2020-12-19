الكاظمي وإدارة الدولة.. بيان مرتقب للجنة مراقبة الأداء بعد “الإخفاقات” المتكررة

افاد مصدر صحفي اليوم السبت، إن لجنة مراقبة الأداء الحكومي ستلقي بيانا بخصوص عملها بمتابعة تنفيذ المنهاج الحكومي.

وقال عظيم، إن “البيان يأتي بعد بلوغ نسب الإنجاز الحكومي 17 بالمئة مما قدمته الحكومة، فضلا عن التخبط الكبير في عملها، لافتا إلى أن تقرير مراقبة الأداء الحكومي ينص على اخفاق الحكومة في الجانب المالي والعلاقات الخارجية للبلاد”.

وأضاف، إن “البرلمان سيناقش ارتفاع سعر صرف الدولار والموازنة، كاشفا عن وجود توجه برلماني للتدخل في حالة تخفيض رواتب الموظفين من قبل الحكومة”.