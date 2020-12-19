الاقتصاد النيابية: اذا مررت موازنة 2021 بصيغتها الحالية ستطيح بالحكومة والبرلمان

اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، السبت، ان الموازنة الحالية في حال تمريرها بصيغتها الحالية ستطيح بالحكومة والبرلمان معا من قبل الشعب، مبينا ان مسودة الموازنة وتسريبها مقصود لجس نبض الشارع.

وقال عضو لجنة الاقتصاد فلاح عبد الكريم في حديث صحفي ان “مسودة الموازنة محصورة بمكتب رئيس الوزراء ولن تناقش عند تسريبها مما يعني هناك قصدية بتسريبها وبعلم الحكومة”.

واضاف ان “القصد من تسريبها هو لجس نبض الشارع العراقي ومجلس النواب”، مشيرا الى ان “الموازنة لن تمرر بصيغتها الحالية وسترفع جميع تلك البنود”.

واوضح عبد الكريم ان “الموازنة بصيغتها الحالية وفي حال تمريرها ستطيح بالحكومة والبرلمان معا من قبل الشعب”، لافتا الى ان “ادارة الدولة في للاقتصاد قاصرة جدا”.