الاستخبارات: القبض على عصابة في النجف تتاجر بالعجلات غير الأصولية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالعجلات غير الأصولية في محافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين في مركز المحافظة".

وأضافت الوكالة أن المتهمين "يتاجرون ببيع العجلات غير الاصولية التي تدخل الى البلاد بصورة غير قانونية وبالجرم المشهود وبحوزتهم عجلتين ولوحات تسجيل وسنويات مختلفةً جميعها مزورة".

وتابعت: "كما ضبطت مبلغ مزيف من المال بحوزة احدهم من فئة خمسة الاف دينار عراقي ومسدس نوع كلوك"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين والمواد المضبوطة".