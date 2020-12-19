القضاء يبت بقانونية تنصيب محافظ ذي قار في أواخر أيام 2020

أفاد مصدر سياسي في ذي قار، السبت (18 كانون الأول 2020)، بأن نهاية الشهر الحالي ستشهد تحديد مصير محافظ ذي قار الحالي ناظم الوائلي بعد النطق بقرار الحكم المتعلق بقانونية تنصيبه محافظاً .

وقال المصدر، إن "يوم 27 أو 28 من الشهر الحالي سيكون موعد نطق محكمة القضاء الإداري بقرار قانونية من عدم قانونية تنصيب محافظ ذي قار ناظم الوائلي وتكليفه بمنصب المحافظ".

وأوضح المصدر، بأن "القرار جاء بعد عدة جلسات بشأن مصير وموقف القضاء بشأن المنصب ووفقاً للدعوى القضائية التي أقامها النائب الثاني للمحافظ أباذر العمر منذ تسنم الوائلي لمنصب المحافظ".

وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف القاضي ناظم الوائلي محافظا لذي قار في أيار 2020، بعد تقديم المحافظ الأسبق عادل الدخيلي استقالته من منصبه في 29 تشرين الثاني 2019، على أثر "مجزرة جسر الزيتون" التي حصلت في الناصرية عقب الاحتجاجات الساخنة في المحافظة.