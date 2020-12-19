تفكيك خلية متخصصة في العبوات الناسفة ويعتقل 5 إرهابيين ببغداد

أعلن جهاز الأمن العراقي، السبت، عن تفكيك خلية إرهابية متخصصة في العبوات الناسفة، واعتقال 5 إرهابيين بالعاصمة بغداد؛ ضمن عملية أمنية أطلقت تحت مسمى "رعد الليل".

وذكر الجهاز ـ في بيان أنه "شرع في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية رعد الليل، التي اتسمت بالدقة والاحترافية العالية، وتمخضت عن الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية؛ تمثلت في الهجوم على أجهزة أمنية وتفجير عبوات ناسفة راح ضحيتها العشرات من من المدنيين والعسكريين"، مضيفا أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين في قضاء "الطارمية" بالعاصمة بغداد.