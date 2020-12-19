الخطوط الجوية تكشف عن توجه لتخفيض أسعار التذاكر

كشف مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية العراقية حسين جليل كريم، السبت (19 كانون الأول، 2020) عن توجه الشركة نحو تخفيض أسعار تذاكر الرحلات.

وقال كريم في حديث صحفي، إن "هناك خطوات كبيرة من قبل وزير النقل ومدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، بالتخفيف عن كاهل المواطن العراقي، ونحن باتجاه تخفيض أسعار التذاكر ودعم كل القطعات المحلية".

وأكد "وجود تخفيض خاص لمرضى السرطان بنسبة 90%".

وكان وزير النقل ناصر الشبلي، أعلن أمس الجمعة (18 كانون الأول 2020)، تحقيق شركة الخطوط الجوية العراقية أرباحاً في هذا الشهر بلغت 18 مليون دولار.

وقال الشبلي في تصريح إن "التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة، وأنها حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي"، مبيناً أن "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عمل الشركة في المدة السابقة".

وأشار، إلى أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطوراً، ولكن ليس بمستوى الطموح"، مضيفاً أن لديه بعض المهام لينجزها ثم "سيتجه للخطوط الجوية والتعاون مع مديرها لتطوير العمل في الشركة قريبا".

يذكر أن الشبلي قال، أمس الأول الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، إنه "غير راضٍ" عن الخطوط الجوية العراقية، وذلك بعدما أشر تقرير نيابي عدة ملاحظات "سلبية" بشأن عملها من بينها "الفساد المالي والإداري".