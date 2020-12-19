النائب الخزعلي يكشف عن صفقة فساد كبيرة لبيع السكراب من قبل وزارة الصناعة

كشف النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي عن وجود اكبر صفقة فساد لبيع السكراب التابع الى وزارة الصناعة والمعادن العراقية.

وقال الخزعلي في بيا”؛ إن “وزير الصناعة اقال معاون مدير شركة الحديد والصلب لرفضه فساد الوزارة”.

وطالب الخزعلي: “استيضاح وبيان من وزير الصناعة حول ملف السكراب وبيعه”.

واكد الخزعلي، إن: “السكراب تم الاستحواذ عليه من قبل المافيات، ومشروع الحديد والصلب قد تم الصرف عليه 180 مليون دولار “.