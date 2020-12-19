النائب شمس الدين يرد على تغريدة بارزاني بشأن عيد العلم: تحت هذا العلم صرتوا ملياردير وشعبك جوعانين

رد النائب سركوت شمس الدين، على تغريدة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بمناسبة عيد العلم.

وكتب شمس الدين في تغريدة له أنه “تحت هذا العلم صرتوا ملياردير وشعبك جوعانين. كم انت ازدواجي يا البارزاني!”.

وكان بارزاني قد هنا لشعب الكردستاني بمناسبة عيد العلم، امس الخميس.

وقال بارزاني في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “عيد علم كردستان سعيد، هذا العلم المقدس الذي سفك من أجله الكثير من الدماء، سيبقى إلى الأبد مصدر فخر لكل شعب كردستان”.